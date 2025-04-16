Апелляционный суд ужесточил приговор диверсантам за поджог Су-24 в Новосибирске

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции ужесточил наказание четырем новосибирцам, на счету которых, по данным следствия, диверсии на объектах транспортной инфраструктуры и связи. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кириллу Веселову увеличили срок наказания с 6,5 лет до 11 лет, Виктору Скоробогатову — с 5 лет до 10,5 лет, Павлу Соловьеву и Савелию Ряполову, которых первоначально осудили соответственно на 7,5 и 7 лет, добавили два месяца каждому (все четверо внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Как сообщалось ранее, приговор по этому делу Новосибирский областной суд вынес в январе 2025 года. По материалам следствия, в апреле-мае 2023 года обвиняемые совершили поджоги двух релейных шкафов на Западно-Сибирской железной дороге, оборудования компании «МегаФон» и неэксплуатируемого бомбардировщика Су-24 на местном авиазаводе им. Чкалова.

13 мая 2023 года предполагаемых диверсантов задержали оперативники УФСБ России по Новосибирской области и управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Задержанными оказались четверо учащихся местных школ и колледжей, двое из них на тот момент являлись несовершеннолетними. Молодым людям инкриминировали ст. 281 УК РФ («Диверсия»), у каждого в обвинении от одного до четырех эпизодов.

Как указывается в материалах дела, поджоги были совершены по заданию неустановленного лица, которым двигали мотивы помощи ВСУ. Заказы на диверсии один из участников группы получал в мессенджере Telegram, в последующем на подконтрольный ему криптовалютный кошелек поступали деньги за выполненную работу.

Илья Николаев