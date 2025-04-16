За покровительство подпольному казино в Красноярске осудят двух полицейских

Центральный райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело о покровительстве игорному бизнесу в отношении двух оперуполномоченных отделения экономической безопасности МВД региона. Им предъявлены обвинения по четырем статьям: превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), дача взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и легализация дохода (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает краевая прокуратура. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, фигурантами дела являются Алексей Попенов и Денис Ковалев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году один из фигурантов дела помог трем местным жителям открыть подпольное казино на ул. Телевизорная в Красноярске. Он предоставил им возможность забрать из ведомственного хранилища 32 игровых автомата и два покерных стола. За это полицейский получил 45 тыс. руб. В июле 2023-го правоохранителя повысили до начальника отделения, что лишило его возможности напрямую покровительствовать игорному клубу.

По просьбе владельца заведения обвиняемый договорился с коллегой о благоприятствовании развитию подпольного бизнеса. Коммерсант передал новому покровителю $3,5 тыс., который в свою очередь «отблагодарил» коллегу, передав ему 105 тыс. руб. Для легализации денег начальник отдела полиции получил взятку на криптокошелек, зарегистрированный на его знакомого, после чего перевел средства себе на банковскую карту.

Александра Стрелкова