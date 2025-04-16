«Авангард» проиграл «Локомотиву» в Омске

Омский «Авангард» потерпел дома крупное поражение от «Локомотива». В результате, ярославцы вышли вперед в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Решающим в матче оказался третий период. Он начался при счете 1:2 в пользу гостей, а завершился при 2:6. Причем, две последние шайбы железнодорожники провели в пустые ворота хозяев, которые заменили вратаря полевым игроком. У «Авангарда» в этом матче забивали Семен Чистяков и Райан Спунер.

«Не могу винить ребят в недостатке самоотдачи, но мы встречаемся с очень хорошей командой, и если мы допускаем ошибку, за которую приходится заплатить, то потом очень сложно отыграться»,— заметил после матча главный тренер омичей Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

«Локомотив» повел 2:1 в серии до четырех побед. Следующий матч пройдет также в Омске 17 апреля.

Валерий Лавский