На счетах экс-главреда Playboy в России арестовали 30 млн рублей

На счетах экс-главреда мужского глянцевого журнала Playboy в России Владимира Ляпорова арестовали около 30 млн руб. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) на сумму свыше 50 млн руб. С материалами дела ознакомился ТАСС.

Бывшему главному редактору Playboy вменяют обвинение по пяти эпизодам мошенничества. Согласно материалам дела, обвиняемый под предлогом инвестирования в иностранные компании похищал денежные средства у бизнес-партнеров. Силовики задержали Ляпорова в ноябре 2024 года, после того как его партнеры по бизнесу обвинили его в создании финансовой пирамиды.

Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время дело направят в суд. Сейчас Ляпоров находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье об особо крупном мошенничестве — до десяти лет лишения свободы.

Владимир Ляпоров занимал должность главреда Playboy с 2007 по 2009 год.