В Якутске аварийно на одном двигателе приземлился самолет Ан-24

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим в среду, 16 апреля, авиаинцидентом. Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», следовавший рейсом Зырянка—Якутск, аварийно приземлился в аэропорту назначения. По данным надзорного ведомства, у воздушного судна при приближении к месту посадки сработал датчик падения масла одного двигателя.

По информации авиакомпании, на борту находились 16 пассажиров и члены экипажа. «При выполнении рейса №ЯП 286 по маршруту Зырянка—Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе перевозчика. Благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет.

По информации пассажиров, полет на одном двигателе длился примерно час.

Николай Борисов, Якутск