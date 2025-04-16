В Забайкалье задержали предпринимателя за мошенничество с контрактами РЖД

В Забайкалье сотрудники ФСБ задержали руководителя подрядной организации, причинившего ущерб ОАО РЖД на сумму более 33 млн руб. Его подозревают в участии в мошенничестве при выполнении контракта по ремонту и строительству участков железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в релизе, подозреваемый заключил контракт с РЖД, по которому были выделены средства на модернизацию и реконструкцию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. При проведении работ подозреваемый заменил огнезащитное покрытие на более дешевое, а также нарушил технологию нанесения специального состава.

По факту произошедшего завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. Региональные транспортные полицейские и сотрудники УФСБ провели обыски в офисных помещениях, расположенных в том числе в других городах России, а также по месту жительства подозреваемого. Изъяты компьютеры, документы и смартфоны.