Житель Колымы осужден на два года колонии за хранение и перевозку 2 кг золота

Суд Магадана признал местного жителя виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере (ч. 4, ст. 191 УК РФ), сообщила прокуратура Магаданской области. Он приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу в 250 тыс. руб.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фигурант летом 2016 года приискал сплав на основе золота и серебра общей массой свыше 2 кг и оставил, чтобы впоследствии продать. В ноябре 2024 года он перевез драгоценный металл в город, где нашел место для хранения. Общая стоимость изъятого у него драгмета превышает 15 млн руб.

Как отмечается в сообщении, во время задержания магаданец предпринял попытку избавиться от добытого. Приговор в законную силу еще не вступил.

Эрнест Филипповский, Хабаровск