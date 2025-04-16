Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП)

Образован в декабре 2020 года. Объединение крупнейших контейнерных операторов России, на членов которого приходится порядка 90% общего объема перевозок контейнеров на сети ОАО РЖД. Задача ЕСП — создание благоприятных условий для устойчивого развития международных и внутрироссийских грузовых перевозок на евразийском пространстве с учетом ведущей роли грузового железнодорожного транспорта РФ. В состав ЕСП входит 30 компаний, владеющих 95% парка фитинговых платформ, 92% общих мощностей транспортно-логистических центров, 65% мощностей морских контейнерных терминалов в РФ.