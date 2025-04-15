Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Москве «Спартаку» со счетом 2:4

Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) в домашнем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги выиграл со счетом 4:2 команду «Салават Юлаев» (Уфа).

В отличие от предыдущих игр, место в воротах «Салавата Юлаева» занял Семен Вязовой, а не Александр Самонов. Для Вязового этот матч был первым в нынешнем плей-офф.

В начале матча «Салават Юлаев» старался больше атаковать позиционно, перекрывая синюю линию зоны атаки. «Спартак» отвечал контр-выпадами, но первый бросок в створ ворот Вязового состоялся лишь на восьмой минуте. Однако, как и в первые две игры, счет голам открыли «красно-белые». На 12 минуте защитник «юлаевцев» Алексей Василевский не смог вывести шайбу из своей зоны, ее перехватил центрфорвард хозяев Иван Морозов, доставивший шайбу Николаю Голдобину на пятачок. Тот отпасовал к правой точке вбрасывания Павлу Порядину, который бросил в створ ворот, но с броском справился Вязовой. На пятачке расторопнее всех оказался тот же Морозов, опять отдавший пас Голдобину, находившемуся у левой штанги ворот и поразившего пустой угол.

На старте второго периода шанс сравнять счет имел Михаил Науменков, бросавший с близкого расстояния, но попавший в щиток «спартаковского» голкипера Артема Загидуллина.

Спустя три минуты «Спартак» удвоил преимущество. Иван Морозов отобрал шайбу у уфимского нападающего Александра Хмелевского в центре площадки, вошел в зону гостей, отдал пас к правой штанге Павлу Порядину, который отпасовал в середину зоны атаки Никите Ефремову. Ефремов сместился левее и, не сближаясь с воротами, бросил из кисти в противоход вратарю «Салавата Юлаева», 2:0.

Третий гол москвичи забили на восьмой минуте второго периода. Нападающий Егор Филин обыграл троих «юлаевцев» в своей зоне и отдал пас защитнику Даниилу Орлову. Орлов сделал передачу к правому борту Локтионову, который вошел в зону и перевел шайбу на противоположный фланг. Получив шайбу, защитник Егор Зайцев бросил примерно с той же позиции, что и Ефремов, и тоже попал в дальний угол ворот уфимцев.

До конца второго периода «Салават Юлаев» смог отыграть две шайбы. На 10 минуте отличился форвард Шелдон Ремпал, получивший пас за чужими воротами от Александра Хмелевского. Выехав на пятачок, Ремпал кистевым броском попал в дальнюю «девятку». Голевая передача записана также на Василевского. Благодаря голу Ремпал стал лидером плей-офф КХЛ в списках снайперов и бомбардиров (в его активе «семь плюс семь» по системе «гол плюс пас»).

Через пять минут нападающий Егор Сучков с «пятачка» замкнул поперечную передачу нападающего Александра Черного с правого фланга, 2:3. Второй ассист — у нападающего Владислава Ефремова.

Третий период прошел в равной борьбе (счет по броскам в створ — 12:11 в пользу уфимцев). За шесть минут до конца «Спартак» получил большинство после удаления Скотта Уилсона за опасную игру высоко поднятой клюшкой, но реализовать преимущество не смог.

Несмотря на это, хозяевам удалось забить четвертую шайбу. За полторы минуты до конца отличился Адам Ружичка, с отрицательного угла добивший шайбу после броска от синей линии Егора Филина. Для Ружички этот гол стал шестым в плей-офф, пять из них забиты в ворота «Салавата Юлаева».

За минуту до конца игры тренер гостей Виктор Козлов сменил вратаря на шестого полевого игрока, но изменить счет не удалось.

Теперь «Спартак» ведет в серии со счетом 2:1. В четвертым раз команды встретятся 17 апреля в Москве.

Идэль Гумеров