Собакам дали шанс

Правительство Нижегородской области на треть увеличило бюджетное финансирование на отлов бродячих животных, которых стерилизуют и выпускают на волю, либо пожизненно оставляют в приютах, в редких случаях применяя эвтаназию по медицинским показаниям. За десятилетие действия этой программы число бродячих зверей сократилось более чем в шесть раз, до 2,6 тыс. Из отловленных животных 15% удалось пристроить новым хозяевам, столько же пришлось усыпить. Параллельно областной госкомитет ветеринарии предлагает ввести ответственность для владельцев домашних животных, чтобы стимулировать их регистрацию, а для предпринимателей, готовых строить приюты, подготовили инвестиционные льготы. Некоторые депутаты заксобрания предложили отстреливать бродячих собак, которые сбиваются в стаи, однако их коллеги сочли действующую систему эффективной. Тем более регион стал одним из немногих высказавшихся против федерального проекта закона об умервщлении бездомных животных.

В Нижегородской области становится меньше бездомных животных

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Финансирование программы отлова, стерилизации, вакцинации и возвращения в среду обитания бездомных животных в Нижегородской области в 2025 году увеличено на треть, до 40 млн руб., сообщил председатель областного комитета по ветеринарии Михаил Курюмов на заседании комитета заксобрания по агропромышленному комплексу 15 апреля. Гуманные меры действуют в регионе с 2014 года, когда в регионе насчитывалось свыше 15 тыс. безнадзорных зверей против сегодняшних 3 тыс., напомнил господин Курюмов. В 2024 году число отловленных животных сократилось до 2,6 тыс., из которых почти 2,5 тыс. пришлось на бродячих собак, а в сравнении с 2023 годом показатель отлова увеличился на 414 зверей.

Пойманных животных помещали в 16 приютов и держали там до 20 дней, агрессивных — до 90 дней, трех собак оставили на пожизненное содержание. Стерилизовали 97% животных, 98% вакцинировали, а на улицы вернули 84% питомцев, которых перед этим чипировали и маркировали.

Новых хозяев в прошлом году обрели 386, или 15%, из всех отловленных животных. Примерно столько же пришлось усыпить по медицинским показаниям, в том числе из-за смертельных болезней, сообщил Михаил Курюмов.

Одновременно сократилось число нападений бродячих животных на людей: в последние пять лет число покусов сократилось на треть, до 4,8 тыс. случаев в год. Из них на бездомных животных приходится 2,5 тыс. случаев, в которых учтены бесконтрольные выгулы или случаи, когда владельца животного найти не удалось. Количество случаев заражения бешенством в сравнении с 2023 годом снизилось почти вдвое, до 35. При этом 60% бешенства приходится не на бродячих собак или кошек, а на диких лисиц, которых при введении карантина за 1,5 тыс. руб. за особь отстреливают охотники, а специалисты ветнадзора раскладывают для них вакцины, уточнил Михаил Курюмов.

Отчеты и статистика по бродячим животным представлена в открытом доступе на портале госветеринарии. В 2024 году для профилактики появления бездомных зверей в населенных пунктах Нижегородской области утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных и ввели их обязательную регистрацию. Сейчас там зарегистрировано 2,2 тыс. животных, нижегородцы положительно восприняли инициативу властей, отметил Михаил Курюмов.

Однако число регистраций комитет по ветеринарии счел низким и предложил в 2025 году ввести ответственность за отказ от регистрирации животных, при этом отсрочить наказание, чтобы стимулировать нижегородцев. Подробности этой идеи пока не представлены, как и проект возможных поправок к законам.

Систему обращения с бездомными животными в Нижегородской области депутаты комитета сочли эффективной, приняв информацию главного ветеринара к сведению

Единственным, кто предложил ужесточить борьбу с бродячими собаками, оказался депутат-коммунист Евгений Зудилин. «Больно у нас гуманное отношение, особенно к бездомным собакам. Они сбиваются в стаи, и потом эту проблему сложно решить. Отстреливать всех к чертовой матери! А тут еще пожизненное содержание, когда у нас пенсионеры едва концы с концами сводят. Необходимо ужесточать меры»,— призвал господин Зудилин.

Председатель комитета заксобрания Игорь Тюрин напомнил, что вопрос эвтаназии бродячих животных сложный и «обсуждается всей страной — как защитниками, так и противниками». «А вы — “к чертовой матери”. Жалко же всех божьих тварей. Вы готовы идти отстреливать? Лучше отлавливать и пожизненно содержать»,— полагает господин Тюрин.

Добавим, Нижегородская область одной из первых российских регионов отказалась поддержать поправки к федеральному законодательству, одобряющих эвтаназию бездомных животных. Проект закона нижегородские власти назвали недоработанным и отметили, что у зверей должен быть шанс вернуться в среду обитания.

Параллельно областное правительство разработало проект инвестиционных льгот для готовых вкладываться в приюты для животных и предложило предоставлять им земельные участки в аренду за рубль в год.

Роман Рыскаль