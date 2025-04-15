Хакеры заставляют охотиться за кадрами

В Краснодарском крае спрос на специалистов по борьбе с хакерскими и DDOS-атаками вырос на 2% за год. По данным hh.ru, в 2024 году работодателям требовалось 600 таких работников, а за первый квартал 2025 года — 200. По оценке экспертов, потребность в специалистах увеличивается, в том числе из-за ужесточения законодательства о защите персональных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Спрос на специалистов по информационной безопасности (ИБ) в Краснодарском крае растет пропорционально увеличению количества хакерских и DDOS-атак. Сервис по поиску работы hh.ru сообщил, что за последний год работодатели Кубани искали более 600 специалистов по информационной безопасности. В годовом выражении потребность в данных работниках в регионе выросла на 2%. А с начала 2025 года компании Краснодарского края уже искали более 200 таких специалистов. Увеличивающиеся угрозы и растущая потребность в информационной безопасности заставляют работодателей Краснодарского края увеличивать и зарплату таким специалистам.

Согласно результатам анализа сервиса, средний доход специалиста по инфобезопасности в Краснодарском крае достиг 64,8 тыс. руб. Это на 5% или на 3,1 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Максимальные зарплаты таких специалистов в Краснодарском крае начинаются от 115,2 тыс. руб.

Самые высокооплачиваемые вакансии в этой сфере, по версии сервиса,— администратор систем безопасности, их зарплаты начинаются от 140 тыс. руб. в месяц.

Наибольшая заинтересованность в данных специалистах традиционно у работодателей из IT-сферы, далее идут банки и финансовый сектор. При этом потребность в специалистах ИБ за минувший год сильно проявилась в сельском хозяйстве, ЖКХ и масс-медиа. Подобный скачок спроса на специалистов в сфере информационной безопасности может косвенно говорить о растущей автоматизации процессов в самых разных отраслях рынка.

При этом высокий уровень ответственности и особенности работы специалистов ИБ заставляют работодателей указывать в вакансиях для таких работников достаточно жесткие требования по стажу и опыту работы.

Глава Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский отмечает, на первом месте по числу атак находится финсектор (28%), за ним следуют застройщики (24%), прочие производственные компании (14%) и транспортная сфера (9%).

«Злоумышленники используют подкуп сотрудников, которые бы запускали вредоносные программы. Чаще всего информация шифруется, потом требуется выкуп для расшифровки. Если жертва атаки идет на выкуп, выясняется, что выкуп пошел на финансирование ВСУ, и хакеры заходят на второй круг шантажа, где жертве грозит уже финансирование терроризма. Сейчас и атаки участились, и усилилось беспокойство в бизнес-среде. Поэтому в Краснодарском крае специалисту с опытом зарплату в 200 тыс. руб. предлагают легко», — рассказывает он.

Краснодарский IT-эксперт Кирилл Козловский приводит в пример последствия атаки на одну из логистических компаний, объясняя рост востребованности специалистов инфобеза. «После инцидента она неделю не работала, не поставлялись заказы, срывались сделки, пострадали тысячи субъектов малого и среднего бизнеса», — говорит он.

На спрос на специалистов в сфере информационной безопасности, по словам экспертов, повлиял не только рост количества DDOS- и хакерских атак, но и постоянное ужесточение регуляторных ограничений.

«Даже если вчера все хорошо было с безопасностью, сегодня ужесточают нормы по обязательному использованию отечественного оборудования на объектах критической инфраструктуры. Для этого нужны люди, которые способны это внедрить. Ужесточился закон о персональных данных, с этого года введены оборотные штрафы за утечки, то есть, теперь этим необходимо заниматься гораздо серьезнее. А еще появились риски уголовной ответственности за утечки для лиц, ответственных за информационную безопасность, поэтому специалисты и хотят компенсации этих рисков. Но квалифицированные профессионалы сегодня — на вес золота, они себе цену знают. И если в каких-то IT-сферах искусственный интеллект специалиста сможет заменить, то в инфобезе — никогда», — считает господин Козловский.

По данным департамента информатизации и связи Краснодарского края (ДИС), с начала 2025 года на Кубани системой мониторинга было зафиксировано в 1,5 раза больше событий информационной безопасности, чем за аналогичный период прошлого года, что существенно увеличило нагрузку на систему обнаружения и предотвращения вторжений. Такой рост количества хакерских атак на органы власти края и подведомственные организации происходит ежегодно с 2022 года и связан прежде всего с геополитической обстановкой, отмечают в ДИС.

Вместе с тем число инцидентов в результате атак в 2024 году снизилось в 7 раз по сравнению с показателями 2022 года. Это стало возможным благодаря внедрению современных отечественных программно-аппаратных комплексов мониторинга, обнаружения и предотвращения вторжений и свидетельствует о том, что система обнаружения и реагирования стала более эффективной.

Михаил Волкодав