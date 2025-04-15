Посредственная помощница

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело Марианны Майкоглуян — бывшей помощницы судьи Железнодорожного райсуда, обвиняемой в посредничестве при передаче взятки судье Евгению Кувинову. Он, по версии следствия, весной 2021 года пообещал помочь бывшему сотруднику ДПС избежать уголовной ответственности. Для этого экс-полицейский передал судье через помощницу 2,4 млн руб. Марианна Майкоглуян признала вину, Евгений Кувинов скрывается от следствия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело бывшей помощницы судьи Железнодорожного райсуда Марианны Майкоглуян, обвиняемой в посредничестве при передаче взятки (ч.4 ст.291.1 УК РФ). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, по версии следствия, Марианна Майкоглуян хотела помочь своему знакомому, бывшему сотруднику ДПС Араму Мелкумяну. Его, с апреля 2021 года по апрель 2022-го, судили в Аксайском районном суде за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

Согласно материалам дела, 1 марта 2021 года инспектор, будучи при исполнении обязанностей, похитил имущество гражданина.

Следствие считает, что с сентября по декабрь 2021 года в селе Чалтырь (в Мясниковском районе региона) в кафе «Надежда» Арам Мелкумян передал Марианне Майкоглуян 2,4 млн руб. Эти деньги предназначались судье Железнодорожного райсуда Ростова Евгению Кувинову. Он обещал Мелкумяну добиться возвращения уголовного дела в прокуратуру и его последующего прекращения.

«Однако исполнять обещанное судья не намеревался в силу отсутствия у него такой возможности»,— сообщила пресс-служба УФСБ.

По информации портала «Право.ру», Евгений Кувинов вернул полученные средства, когда его обман стал очевидным.

О том, что Евгения Кувинова подозревают в преступлении, стало известно в сентябре 2024 года, когда Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела. В отношении Кувинова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он скрылся от следствия.

«Помощница признала вину и от следствия не скрывалась. Ее дело передано в суд»,— сообщил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах.

Евгений Кувинов был назначен судьей Железнодорожного районного суда в 2018 году. Региональная квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия и лишила квалификационного статуса в 2022 году за грубые процессуальные нарушения при рассмотрении уголовных дел.

Кристина Федичкина