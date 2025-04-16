Дисконт для Desport

Собственник здания гипермаркета Desport (бывший Decathlon) на Рубежной улице в Уфе — АО «Блу Хаус» — победил в споре с минземимущества Башкирии. Министерство не включило здание в перечень объектов недвижимости в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2023 и 2024 годы. В частности, ответчик заявлял, что у него не было доказательств существования торгового объекта. При этом, как отметил суд, в предыдущие годы ничего не мешало министерству включать здание в соответствующие перечни. Юристы полагают, что решение суда, если ответчик попытается его оспорить, устоит в вышестоящих инстанциях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено включить в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2023 и 2024 годы здание гипермаркета Desport на Рубежной улице в Уфе.

Налоговый кодекс в таком случае позволяет выплачивать 2% от кадастровой стоимости здания.

С соответствующим иском в арбитражный суд Башкирии обратилось подмосковское АО «Блу Хаус». Компания владеет зданием гипермаркета общей площадью 3,6 тыс. кв. м с ноября 2015 года. 83,94% от общей площади здания составляет торговый зал, заявил представитель «Блу Хаус» в суде.

В декабре 2022 и 2023 года минземимущества Башкирии утвердило перечни объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. В оба документа не вошло здание гипермаркета на Рубежной улице. Компания узнала об этом «лишь в 2024 году при оплате налога за 2023 год», пояснил представитель истца. При этом в 2019, 2020 и 2021 годах министерство включало объект в соответствующие перечни.

АО «Блу хаус», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Мытищах в июле 2024 года. Уставный капитал — 4,5 млрд руб. Единственный акционер компании – АО «АРМ». Как сообщал "Ъ", в 2023 году российский бизнес Decathlon, состоящий из двух ключевых юрлиц — «Октоблу» и «Блу Хаус»,— был выкуплен АРМ, развивающей в РФ магазины испанского одежного бренда Mango по франшизе и на 99% принадлежащей «Трибалон Лтд», на 1% — гендиректору компании Вячеславу Марееву. По данным СПАРК, совокупная выручка «Октоблу» и «Блу Хаус» в 2023 году составила 1,87 млрд руб.

Ъ

Минземимущества в своем отзыве на иск указало, что буквальное толкование вида разрешенного использования земельного участка, на котором располагается гипермаркет, «для строительства объектов общественно-делового назначения» не позволяет установить, что на нем располагаются торговые или офисные объекты. Технический паспорт знания министерство за доказательство наличия на участке торгового объекта не приняло, пояснив, что с 1 января 2013 года для государственного кадастрового учета объектов недвижимости законодательство не берет во внимание подобные документы.

Удовлетворяя иск, суд отметил, что Налоговый кодекс РФ устанавливает особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, среди которых административно-деловые центры и торговые комплексы. Арендатором объекта недвижимости на Рубежной улице с ноября 2015 года является ООО «ОКТОБЛУ». Данный договор является действующим, указал суд. Decatlon ушел с российского рынка летом 2022 года, но в конце ноября 2023 года сеть магазинов была перезапущена в России под брендом Desport, и соответствующий гипермаркет месяц спустя открылся в спорном здании в Уфе. «Несмотря на отсутствие фактического использования в 2023 году, предназначение здания не менялось, что подтверждает акт осмотра от 20.07.2022, в 2024 году магазин уже функционировал по назначению»,— отмечено в решении суда.

Довод о техническом паспорте суд отклонил, сославшись на судебную практику по аналогичным спорам, где подобные документы суды принимали во внимание в качестве доказательств существования торговых объектов.

Суд также обратил внимание, что ранее министерство включало спорное здание в перечни и претензий к нему или собственнику объекта не было.

«С учетом изложенного суд приходит к выводу, что отсутствие объекта недвижимости в перечне, согласно которому налоговая база рассчитывается как кадастровая стоимость, свидетельствует о незаконном бездействии министерства, поскольку нарушает требования вышеприведенных норм законодательства, а также права АО "Блу Хаус"»,— резюмировал арбитражный суд Башкирии.

«Полагаю, что выводы суда весьма логичны и обоснованы. Поскольку назначение здания, его физические характеристики не менялись, то вполне разумно требовать применения к нему того же правого режима, что был в прошлые годы. Минземимущества не может включать в перечень объекты выборочно, по своему усмотрению. Поэтому, в случае обжалования, решение суда устоит во всех инстанциях,— полагает управляющий партнер судебного агентства "Барристер" Айдар Муллануров. — Таким образом у собственника здания возникнет право либо потребовать у ФНС возврата излишне уплаченного налога на имущество, либо зачесть переплату в счет будущих платежей».

Булат Баширов