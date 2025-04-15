Ветерану войны Николаю Синякину вручили знак Почетного гражданина Краснодара

Участнику Великой Отечественной войны Николаю Синякину был вручен знак Почетного гражданина Краснодара. Церемония состоялась в присутствии депутата городской думы Аслана Нехая и заместителя главы администрации Западного округа краевой столицы Светланы Смольской, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На фронтах Великой Отечественной войны служили также два младших брата Николая Синякина, которые выбрали разные рода войск. По словам ветерана, все трое вернулись домой после войны.

Николай Синякин был призван в Красную Армию в 1941 году, служил на Западном фронте, был ранен, а после госпиталя продолжил службу в составе 50-й армии 2-го Белорусского фронта. За свою отвагу был награжден орденами и медалями.

После войны он трудился в различных городах страны, включая Ашхабад и Ташкент, где восстанавливал разрушенные землетрясением районы. С 1985 года живет в Краснодаре, пишет книги о своем фронтовом опыте.

В октябре 2024 года Николай Синякин отметил 101-летие.

Анна Гречко