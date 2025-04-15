В Черноземье 16 апреля будет облачно и сухо, от +5°С до +21°С

В среду, 16 апреля, в Черноземье ожидается преимущественно облачная и сухая погода. Температура опустится до +5°С ночью, днем поднимется до +21°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно, без осадков. Ночью температура опустится до +7°C, днем — поднимется до +20°C.

В Воронеже на протяжении суток ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью — +7°C, днем — до +21°C.

В Курске на протяжении суток осадки не прогнозируются, ночью ожидается облачная погода при +6°C, днем — облачность с прояснениями при +19°C.

В Липецке ночью будет облачно, температура опустится до +5°C, днем — ясно, +20°C. Осадки в течение суток не ожидаются.

В Орле ночью будет малооблачно, без осадков, +5°C. Днем — облачно, без осадков, +20°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно, +6°С, днем — малооблачно, +20°C. На протяжении суток без осадков.

Ульяна Ларионова