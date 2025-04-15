Десятилетний мальчик пострадал при переходе дороги в Анапской

В станице Анапской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Десятилетний мальчик выбежал из-за стоящего автобуса и попал под колеса автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, десятилетний мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего автобуса и попал под колеса автомобиля. В соцсетях отмечают, что он переходил дорогу в неустановленном месте, без сопровождения взрослых, был в темной одежде и с телефоном в руках.

Ребенку назначено амбулаторное лечение. Госавтоинспекция призвала родителей обсудить с детьми правила безопасного поведения на дороге и показать видео инцидента в качестве наглядного примера.

Анна Гречко