«Локо» сыграет решающий матч 18 апреля

18 апреля ярославский МХК «Локо» встретится с питерским «СКА-1946» в рамках третьего матча серии четвертьфинала Кубка Харламова. Эта игра будет решающий, так как счет в серии 2:0 в пользу «СКА-1946» при том, что серии идут до трех побед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК «Локо» Ярославль Фото: МХК «Локо» Ярославль

«Локо» 14 апреля проиграл питерской команде со счетом 0:2. Сегодня прошла вторая игра, ярославцы уступили в овертайме со счетом 4:5.

В случае поражения «Локо» в матче 18 апреля, команда прекращает борьбу за Кубок Харламова. В случае победы — продолжает встречи со «СКА-1946».

Алла Чижова