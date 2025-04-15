Земли вокруг оборонных предприятий могут попасть в особый режим использования

Градостроительный комитет заксобрания рассмотрел федеральный законопроект, предлагающий внести поправки в Градостроительный и Земельный кодексы относительно земель, расположенных вокруг предприятий и учреждений, допущенных к работам с использованием государственной тайны. В целях противодействия «незаконному сбору сведений» о таких организациях прилегающие к ним участки предложено включить в перечень зон с особыми условиями использования территорий (ст. 105 Земельного кодекса). Тогда правительство РФ сможет регулировать правовое использование этих земель.

По словам председателя комитета Василия Суханова, в Нижнем Новгороде много работающих с гостайной предприятий находятся вблизи высотных домов, из окон которых их территория видна, как на ладони. Принятие поправок на федеральном уровне может повлечь выпадение из хозяйственного оборота большого массива земель под жилую застройку, однако выбор надо делать в пользу национальной безопасности, заметил депутат. Большинством голосов комитет рекомендовал заксобранию принять положительный отзыв по законопроекту. Правительство Нижегородской области свой отзыв на него пока не предоставило.

Иван Сергеев