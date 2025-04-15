Средний чек по детским картам в ЮФО составил 320 рублей в 2024 году

Аналитики ВТБ провели исследование покупок, совершенных по детским картам в 2024 году. Как выяснилось, самыми популярными категориями покупок у детей стали супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы, на которые пришлось более 50% всех оплат. Также среди наиболее популярных трат у детей – одежда, обувь и аксессуары (на сумму 461 млн руб.), рестораны и кафе (377 млн руб.), аптеки (348 млн руб.) и общественный транспорт (292 млн руб.). Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Средний чек по детским картам варьируется в зависимости от региона. В Южном федеральном округе он составил 320 руб. Самый высокий показатель зафиксирован в Москве – 453 руб. В числе лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область со средним чеком 328 руб. Наименьший средний чек отмечен в Центральном федеральном округе – 216 руб.

Более всего детскими картами пользуются жители Москвы и Московской области: там общая сумма трат составила 3,9 млрд руб. Наименьший объем покупок по детским картам зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 81 млн руб.

«Мы наблюдаем рост числа пользователей детских карт, и это вполне объяснимо, ведь такие карты помогают детям понять основы финансовой грамотности. С ростом клиентской базы растет и средний чек с объемом трат по детским картам», – прокомментировал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Сергей Иванов