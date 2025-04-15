Электрички на побережье Кубани временно сняли с маршрутов до 25 апреля

Ряд пригородных поездов на Черноморском побережье Краснодарского края временно сняли с маршрутов по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 17 по 25 апреля изменилось расписание движения пригородных поездов и приостановлено курсирование ряда маршрутов, включая направления «Туапсе — Имеретинский курорт,» «Туапсе — Аэропорт», «Сочи — Роза Хутор» и «Аэропорт — Роза Хутор».

В 2024 году пригородными поездами на побережье воспользовались более 16,4 млн пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее. Самыми востребованными направлениями стали: «Туапсе — Имеретинский курорт и Сочи — Роза Хутор».

Ранее сообщалось, что в летний сезон 2025 года РЖД планирует увеличить количество рейсов на 3% — до 28,8 тыс.

Анна Гречко