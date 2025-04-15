В Краснодаре отремонтируют 38 памятников и благоустроят 18 кладбищ

В Краснодара проводится косметический ремонт 38 памятников, а также благоустройство прилегающих территорий. Об этом заявил глава города Евгений Наумов в эфире «Радио Маяк».

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В рамках подготовки к Радонице муниципальные службы приводят в порядок 18 кладбищ. Параллельно сотрудники коммунальных предприятий удаляют сорную растительность на общественных пространствах и намерены очистить свыше 47 млн кв. м территорий с апреля по июнь 2025 года.

Господин Наумов отметил, что по нацпроекту благоустраивают сквер Чепеги и Шаляпинский бульвар. В текущем году пройдет голосование за семь территорий для последующего благоустройства.

Программа малых дел предусматривает ремонт тротуаров, монтаж уличного освещения и создание клумб.

Анна Гречко