Благодатный огонь доставят в Белгород, Брянск и Курск

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву 19 апреля, сообщили в пресс-службе фонда. Он будет доставлен самолетом «Сергей Королев» госкорпорации «Роскосмос». Принять огонь смогут в том числе города приграничья — Брянск, Белгород и Курск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту Внуково Благодатный огонь примут представители различных епархий, после чего огонь принесут в храм Христа Спасителя в рамках Патриаршего пасхального богослужения. Он будет доставлен в 15 храмов Москвы, где зажечь собственные лампады смогут все желающие в течение Светлой седмицы. Список храмов опубликован на сайте ФАП.

Схождение Благодатного огня происходит на Пасху в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в Кувуклии — часовне, находящейся на месте его погребения. Огонь символизирует воскрешение Христа. ФАП с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь в Москву.

Полина Мотызлевская