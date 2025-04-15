Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

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Откройте счет на пакете услуг «Отличное решение» с опцией «Добро пожаловать» и получите:

безлимитное количество бесплатных платежей на счета юрлиц и ИП;

бесплатные переводы на счета физических лиц в любые банки в сумме до 3 млн рублей в месяц;

бесплатный вывод дивидендов (в том числе за пределы Банка Уралсиб).

Акция действует с 14 апреля по 30 июня 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Отличное решение» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»