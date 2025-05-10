Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Многие респонденты были весьма категоричны:

Екатерина Лахова,
лидер движения «Женщины России».
Путин практически неизбираем.

Алексей Митрофанов,
председатель комитета Госдумы по вопросам геополитики.
С какой стати?!

Олег Морозов,
лидер депутатской группы «Российские регионы».
Нет, и думаю, что и сам Владимир Владимирович этого не видит.

Геннадий Селезнев,
спикер Госдумы.
Нет, да и президент, наверное, не видит.

Борис Немцов,
один из лидеров движения «Правое дело».
Путин, несмотря на все положительные характеристики, никакого отношения к политическому процессу не имеет.

Егор Гайдар,
председатель партии «Демократический выбор России».
Пока это трудно себе представить.

Игорь Бунин,
директор Центра политических технологий.
Такая любезность Ельцина может испортить карьеру любому политику.

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все