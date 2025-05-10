Многие респонденты были весьма категоричны:
Екатерина Лахова,
лидер движения «Женщины России».
Путин практически неизбираем.
Алексей Митрофанов,
председатель комитета Госдумы по вопросам геополитики.
С какой стати?!
Олег Морозов,
лидер депутатской группы «Российские регионы».
Нет, и думаю, что и сам Владимир Владимирович этого не видит.
Геннадий Селезнев,
спикер Госдумы.
Нет, да и президент, наверное, не видит.
Борис Немцов,
один из лидеров движения «Правое дело».
Путин, несмотря на все положительные характеристики, никакого отношения к политическому процессу не имеет.
Егор Гайдар,
председатель партии «Демократический выбор России».
Пока это трудно себе представить.
Игорь Бунин,
директор Центра политических технологий.
Такая любезность Ельцина может испортить карьеру любому политику.