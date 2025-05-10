Многие респонденты были весьма категоричны:

Екатерина Лахова,

лидер движения «Женщины России».

Путин практически неизбираем.

Алексей Митрофанов,

председатель комитета Госдумы по вопросам геополитики.

С какой стати?!

Олег Морозов,

лидер депутатской группы «Российские регионы».

Нет, и думаю, что и сам Владимир Владимирович этого не видит.

Геннадий Селезнев,

спикер Госдумы.

Нет, да и президент, наверное, не видит.