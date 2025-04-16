На обслуживание освещения и светофоров на трассах Чувашии направят 91,5 млн рублей

На обслуживание освещения и светофоров на федеральных трассах Чувашии направят 91,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Среди них федеральные трассы, проходящие по территории Чувашской Республики — М-7 «Волга», Р-176 «Вятка» и А-151 «Цивильск — Ульяновск».

Работы охватят более 250 км линий наружного освещения, почти 8 тыс. светильников, более 7 тыс. опор и 99 комплектных трансформаторных подстанций. Наряду с основными магистралями обслуживание получат десятки пешеходных переходов, а также светофорные объекты, включая современные автономные системы на солнечных батареях.

Так, на участке автодороги А-151 «Цивильск — Ульяновск» планируется обслуживание 64 км линий освещения (более 1,8 тыс. опор и 1,9 тыс. светильников), а также установка и обслуживание более 20 светофорных объектов, в том числе на опасных пешеходных переходах.

Заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Анар Зейналов