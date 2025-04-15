Уралмашзавод отсудил у UniCredit 3,4 млн евро долга по банковской гарантии

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (Уралмашзавод, Екатеринбург) с «ЮниКредит Банк ГмбХ» (UniCredit Bank GmbH), «ЮниКредит С.п.А.» (UniCredit S.p.A.), АО «ЮниКредит Банк» в размере более 3,4 млн евро. Как следует из картотеки суда, данную сумму взыскали в счет долга по банковской гарантии от 2021 года (3,3 млн евро), а также накопившимся процентам (663,9 тыс. евро), которые продолжают начислять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, еще в октябре 2021 года между уральским заводом и немецкой компанией «Веркцоймашиненфабрик Вальдрих Кобург» (Waldrich Coburg) был заключен договор о поставке оборудования. За поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования Уралмашзавод должен был заплатить более 11,8 млн евро, часть суммы подлежала перечислению в виде авансов (3,3 млн евро). «ЮниКредит Банк», являясь гарантом поставщика, предоставил SWIFT-сообщением соответствующую банковскую гарантию на сумму авансового платежа.

Оборудование должно было быть готово к отгрузке не позднее 29 июня 2022 года. «Между тем обязательства по договору поставки "Вальдрих" до настоящего момента не исполнены, оборудование в адрес Уралмашзавода не поставлено»,— указано в материалах. В ответ на претензию Уралмашзавода «Вальдрих» отказался от исполнения своих обязательств по договору, сообщив в сентябре 2022 года о «невозможности выполнения договорных обязательств в связи с форс-мажорными обстоятельствами». В ответе от иностранной компании говорилось, что компетентное Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) запретило экспорт в связи с санкциями.

Завод потребовал обратно авансовый платеж и банк подтвердил получение требования платежа, но исполнять свои обязательства по банковской гарантии отказался. В письме было указано, что банк не может произвести платеж, поскольку это нарушит санкции ЕС.

В итоге суд привлек к солидарной ответственности помимо самого UniCredit Bank GmbH входящие в одну группу с ним Юникредит банк и UniCredit SpA. «Недобросовестность Группы заключается в обособлении активов Группы таким образом, чтобы российские кредиторы не могли обратить на них взыскание в ситуации обширных санкционных ограничений, в то время как обязательства по банковской гарантии принимались на ответчика-немецкий банк, который формально не владеет активами в России, но при этом ведет активную деятельность на ее территории, в том числе путем выдачи гарантий кредиторам, имеющим стратегическое значение для экономики и инфраструктуры РФ»,— завил суд.

Мария Игнатова