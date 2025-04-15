В Марий Эл местный житель Сернурского района обвиняется в убийстве своего брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл местный житель предстанет перед судом за убийство своего брата

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл местный житель предстанет перед судом за убийство своего брата

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительным следствием установлено, что 17 февраля в деревне Кучукенер в ходе совместного распития спиртных напитков между братьями возник конфликт. Сначала младший брат нанес старшему несколько ударов кулаками. В ответ тот достал из сейфа гладкоствольное ружье и выстрелил ему в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Артём Дергунов