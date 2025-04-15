В Марий Эл местный житель предстанет перед судом за убийство своего брата
В Марий Эл местный житель Сернурского района обвиняется в убийстве своего брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.
В Марий Эл местный житель предстанет перед судом за убийство своего брата
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Предварительным следствием установлено, что 17 февраля в деревне Кучукенер в ходе совместного распития спиртных напитков между братьями возник конфликт. Сначала младший брат нанес старшему несколько ударов кулаками. В ответ тот достал из сейфа гладкоствольное ружье и выстрелил ему в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.