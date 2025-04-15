Глава Дона потребовал от минздрава региона обеспечить детей инсулиновыми иглами

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал решить вопрос с отсутствием инсулиновых игл для детей-диабетиков. Иглы не выдают бесплатно по рецептам врача с января 2025 года. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Днем 15 апреля вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщала, что уже несколько месяцев в регионе родители рискуют здоровьем своих детей, используя старые иглы повторно. Некоторые семьи покупают их за свой счет, хотя по нормативам инсулиновые иглы должны выдаваться бесплатно, отметила депутат.

Пресс-служба правительства Ростовской области, со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Кобзева, сообщила, что такой дефицит возник из-за отсутствия желающих взять тендер на закупку инсулиновых игл.

«Надо было этой ситуацией заниматься. Контролировать – не просто объявили конкурс и ждете результатов, надо работать с предприятиями, что у них с производственным циклом, с возможностями. Люди, которые болеют и кому инсулиновые иглы нужны, вряд ли ваше объяснение поймут»,— подчеркнул Юрий Слюсарь.

По данным минздрава региона, Ростовская область уже заключила госконтракт на поставку более 7 млн инсулиновых игл. С 15 апреля их доставляют на фармсклады, а оттуда — в областные аптеки. Если потребность в иглах вырастет, будет проведена дополнительная закупка. заверили в областном минздраве.

Мария Хоперская