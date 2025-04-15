В Татарстане фактического руководителя ООО «ТПР Групп» и ООО «Алькор», а также двух директоров этих организаций подозревают в мошенничестве с налогами на сумму свыше 48 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане бизнесменов заподозрили в налоговой махинации на 48 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане бизнесменов заподозрили в налоговой махинации на 48 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022–2023 годах обвиняемые совместно заносили ложные сведения в отчеты, имитируя фиктивные операции с использованием 30 и 35 ненастоящих организаций, что позволило избежать выплаты НДС более чем на 26 и 22 млн руб.

Выявление нелегальной схемы стало итогом скоординированных действий сотрудников СУ СКР по Татарстану, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Налоговой службы региона.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Артём Дергунов