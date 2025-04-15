Пограничники Кубани уточнили порядок пересечения границы перед отпуском

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напомнило жителям региона о важности проверки документов для выезда за границу перед летним сезоном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты прогнозируют увеличение числа попыток пересечения границы с недействительными или неподходящими документами. В управлении подчеркнули, что выезд за рубеж разрешен только при наличии действующего заграничного, дипломатического или служебного паспорта.

Внутренний паспорт гражданина РФ может использоваться только в случаях, предусмотренных международными соглашениями. Ведомство также уточнило, что документы с истекшим сроком действия или несанкционированными пометками считаются недействительными, а их использование при пересечении границы влечет административную ответственность.

Анна Гречко