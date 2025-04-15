В Челябинске на владельца мини-зоопарка составили административный протокол

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора составило административный протокол на владельца мини-зоопарка «Лямурчик», расположенного в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Горки». Ему может грозить штраф в размере от 50 до 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Протокол составлен из-за нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Их выявили инспекторы Россельхознадзора во время проверки.

Административный протокол составлен по ч.1 ст. 8.53 КоАП (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). В мини-зоопарке содержатся сурикаты, еноты, козы, кролики, попугай, морские свинки, аквариумные рыбки и другие животные.