Челябинца отправили в колонию за производство синтетических наркотиков

В Челябинской области вступил в силу приговор 37-летнему местному жителю, которого судили за незаконный сбыт и производство наркотиков. Он будет отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Сотрудники УФСБ России задержали челябинца в феврале 2022 года. Суд установил, что он являлся наркодилером и участником межрегиональной организованной преступной группы, которая продавала наркотики в разных субъектах России, в том числе в Челябинской области. Во время задержания у местного жителя изъяли синтетические наркотики весом более 31 кг, специальное оборудование и химические реактивы, необходимые для их производства.

Уголовное дело УФСБ России расследовало по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере).