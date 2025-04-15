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Коммерсантъ FM
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Старший выпускающий редактор сайта

Требования:

  • Релевантный опыт работы в СМИ от двух лет;
  • Высшее образование;
  • Высокий уровень грамотности;
  • Умение ориентироваться в новостной повестке;
  • Знание общественно-политической и экономической ситуации в стране и мире;
  • Умение обрабатывать большие объемы информации;
  • Наличие навыков анализирования и структурирования информации;
  • Умение работать в режиме многозадачности и дедлайна;
  • Знание английского языка (дополнительные языки приветствуются),
  • Развитые коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.

Обязанности:

  • Умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;
  • Фактчекинг информации;
  • Выпуск контента на сайт и его продюсирование;
  • Формирование картины дня на сайте;
  • Анализ трафика и оценка актуальности и востребованности контента;
  • Координация работы редакторов;
  • Умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;
  • Мониторинг новостной повестки;
  • Взаимодействие с подразделениями ИД.

Условия:

Посменный график, дежурства выходного дня, постоянная и полная занятость, большие объемы работы и ненормированный рабочий день гарантируются. Стабильная зарплата, медицинская страховка.

Резюме отправлять на e-mail: edit@kommersant.ru.

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