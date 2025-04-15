Старший выпускающий редактор сайта

Требования:

Релевантный опыт работы в СМИ от двух лет;

Высшее образование;

Высокий уровень грамотности;

Умение ориентироваться в новостной повестке;

Знание общественно-политической и экономической ситуации в стране и мире;

Умение обрабатывать большие объемы информации;

Наличие навыков анализирования и структурирования информации;

Умение работать в режиме многозадачности и дедлайна;

Знание английского языка (дополнительные языки приветствуются),

Развитые коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.

Обязанности:

Умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;

Фактчекинг информации;

Выпуск контента на сайт и его продюсирование;

Формирование картины дня на сайте;

Анализ трафика и оценка актуальности и востребованности контента;

Координация работы редакторов;

Умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;

Мониторинг новостной повестки;

Взаимодействие с подразделениями ИД.

Условия:

Посменный график, дежурства выходного дня, постоянная и полная занятость, большие объемы работы и ненормированный рабочий день гарантируются. Стабильная зарплата, медицинская страховка.

Резюме отправлять на e-mail: edit@kommersant.ru.