Старший выпускающий редактор сайта
Требования:
- Релевантный опыт работы в СМИ от двух лет;
- Высшее образование;
- Высокий уровень грамотности;
- Умение ориентироваться в новостной повестке;
- Знание общественно-политической и экономической ситуации в стране и мире;
- Умение обрабатывать большие объемы информации;
- Наличие навыков анализирования и структурирования информации;
- Умение работать в режиме многозадачности и дедлайна;
- Знание английского языка (дополнительные языки приветствуются),
- Развитые коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
Обязанности:
- Умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;
- Фактчекинг информации;
- Выпуск контента на сайт и его продюсирование;
- Формирование картины дня на сайте;
- Анализ трафика и оценка актуальности и востребованности контента;
- Координация работы редакторов;
- Умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;
- Мониторинг новостной повестки;
- Взаимодействие с подразделениями ИД.
Условия:
Посменный график, дежурства выходного дня, постоянная и полная занятость, большие объемы работы и ненормированный рабочий день гарантируются. Стабильная зарплата, медицинская страховка.
Резюме отправлять на e-mail: edit@kommersant.ru.