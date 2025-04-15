Эколог: Заморозки на Кубани снизили популяцию паразитов, но повредили урожай

Температурные колебания в начале 2025 года привели к снижению численности насекомых-вредителей на территории Краснодарского края. Об этом сообщает «”КП” — Кубань» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе региона Вениамина Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам эксперта, насекомые начали выходить из зимней спячки в феврале из-за нетипично теплой погоды, а последовавшие резкие похолодания привели к массовой гибели личинок клещей и клопов. Особенно сильное воздействие на паразитов оказали ночные заморозки и снегопады, зафиксированные на территории края весной.

Эколог также отметил, что, несмотря на сокращение популяций вредителей, природный баланс остается нарушенным. Погодные аномалии повлияли и на насекомых-опылителей: пчелы и шмели в период цветения садов не могли выполнять свою функцию, что привело к недоопылению и гибели части цветков. В результате прогнозируют снижение урожайности некоторых плодовых культур.

При этом численность мух и комаров в крае, по словам господина Голубитченко, остается на прежнем уровне. Массовое появление насекомых ожидается ближе к концу апреля. Устойчивое сокращение популяции возможно только при температуре выше 32°C в течение длительного времени.

Анна Гречко