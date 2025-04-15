Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 3 мая будет выполнять рейсы из Москвы в Сухум. Воздушное сообщение между столицами России и Абхазии возобновляется после тридцатилетнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпания из Татарстана спустя 30 лет будет выполнять рейсы в Абхазию

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Авиакомпания из Татарстана спустя 30 лет будет выполнять рейсы в Абхазию

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Рейсы будут осуществляться еженедельно по субботам из аэропорта Внуково в 14:30, в Сухуме прибытие ожидается в 18:20. Обратный рейс из Сухума на 19:20 с посадкой в Москве в 23:10. Общее время в пути составит около четырех часов.

Стоимость билета в одну сторону составит 12 тыс. руб. В стоимость включен провоз багажа весом до 10 кг и ручной клади до 5 кг. Для детей в возрасте от 2 до 12 лет предусмотрена скидка 50%.

Полет будет проходить на пятидесятиместном реактивном самолете Bombardier CRJ-200 канадского производства.

Артём Дергунов