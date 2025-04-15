Жительница Елабуги потеряла 1 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Пожилая елабужанка лишилась более 1 млн руб. в попытках заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Елабуги потеряла млн руб., пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Жительница Елабуги потеряла млн руб., пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Женщина нашла объявление с предложением заработать на инвестициях и перешла по ссылке на сайт, указав свой номер телефона.

С пенсионеркой связался неизвестный, представившийся сотрудником инвестфирмы, и предложил установить приложение для инвестирования. Несколько дней женщина переводила деньги на указанные банковские счета.

Несколько раз потерпевшая получила выплаты, но мошенники начали уговаривать ее переводить все более крупные суммы. Когда же пенсионерка попыталась вывести деньги, ей сообщили, что счет заблокирован и для вывода нужно доверенное лицо с другой банковской картой.

Женщина поняла, что была обманута мошенниками, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Дарья Сайфиева