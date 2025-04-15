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Цирк Удмуртии оштрафовали за несоответствие температур в помещениях для животных

Государственный цирк Удмуртии оштрафовали за несоблюдение температурного режима в помещениях для животных и повреждения полов, стен и потолка там же, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

Нарушения зафиксировали во время выездной проверки в марте. В начале апреля цирк привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ) в виде штрафа. Его размер не сообщается, он оплачен. Госцирку выдали предписание устранить нарушения до конца года.

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