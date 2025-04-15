Цирк Удмуртии оштрафовали за несоответствие температур в помещениях для животных

Государственный цирк Удмуртии оштрафовали за несоблюдение температурного режима в помещениях для животных и повреждения полов, стен и потолка там же, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

Нарушения зафиксировали во время выездной проверки в марте. В начале апреля цирк привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ) в виде штрафа. Его размер не сообщается, он оплачен. Госцирку выдали предписание устранить нарушения до конца года.