На месте закрывшихся кафе «Алендвика» откроется столовая «Дома Демидовых»

«Ъ-Прикамье» стала известна причина закрытия сразу трех кафе Good news, Креп&Суп, Chicken сети ГК «Алендвик» в центре Перми – по адресу: ул. Комсомольский проспект, 31а. Как сообщили в сети, точки общепита закрылись в связи с продажей помещений. «Помещение было реализовано из расчета эффективности бизнеса, в пользу других новых локаций», - пояснили в компании. Покупателя в компании не уточнили. Помещение площадью в 299 кв. м. на профильных сайтах продавалось за 13 млн руб.

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Согласно выписки Росреестра, ООО «Вкус странствий» (входит в ГК «Алендвик») реализовало помещение 2 апреля 2025 года, право собственности перешло к физлицу. Его имя не раскрывается. Уже 7 апреля новый владелец заключил договор аренды с ООО «Дом-пекарня Демидовых» сроком на два года.

«Дом-пекарня Демидовых» развивает популярное кафе и магазин в Перми и ранее располагалось на улице Ленина, 46а. В прошлом году ее владельцы объявили о закрытии проекта из-за конфликта с ООО «ТехПромАвтоматика», собственника сетей, который перекрыл в «Доме Демидовых» водоснабжение, водоотведение, а также тепло- и электроснабжение. Сейчас, согласно 2gis, на Ленина, 46а продолжает работать только магазин, в прошлом году на Белинского, 6б открылось кафе сети.

Как пояснила «Ъ-Прикамье» управляющая «Дома Демидовых» Анна Кобелева, в новом помещении на следующей неделе откроется столовая. Ранее такая столовая «Дома Демидовых» работала в «Пермских термах», но закрылась. «Нам этот формат понравился", - сказала госпожа Кобелева. На открытии заведения рестораторы намерены приготовить салат под шубой длиной в один метр и большой таз салата оливье.