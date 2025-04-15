В Ульяновской области бывший руководитель района обвиняется в присвоении и растрате

Закончено расследование уголовного дела экс-руководителя Ульяновского района Ульяновской области. Речь идет о Владимире Кузине Он обвиняется в присвоении и растрате вверенных ему средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По делу утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены на рассмотрение в суд.

По версии следствия, в июле-августе 2023 года обвиняемый использовал должностное положение и выплатил денежное поощрение из муниципального бюджета себе и подчиненным. В общей сложности таким способом было потрачено свыше 390 тыс. руб. Преступление раскрыли сотрудники региональных УФСБ и СУ СК РФ.

Георгий Портнов