Британский изготовитель банкнот и паспортов станет американским

Британская компания De La Rue, производящая банкноты, марки, гербовую бумагу и паспорта для многих стран мира, согласилась на предложение о поглощении со стороны американского инвестфонда Atlas Holdings.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Atlas предложил 130 пенсов наличными за каждую акцию De La Rue, что на 16% выше их цены на момент закрытия торгов понедельника. Таким образом, вся сумма сделки составит 263 млн фунтов стерлингов ($347 млн).

De La Rue была основана в 1821 году. Компания выпускает банкноты не только для Британии, но и еще для почти 150 стран мира. Кроме того, она изготавливает паспорта, водительские права и другие документы, производит машинки для счета и проверки банкнот.

Последние годы были непростыми для De La Rue. Так, в 2018 году компания потеряла контракт на изготовление новых британских паспортов, выпускающихся после «Брексита».

После завершения сделки компания покинет Лондонскую фондовую биржу, на которой ее акции котируются с 1947 года. Акции De La Rue на фоне новости о продаже подскочили в цене на 15%.

Кирилл Сарханянц