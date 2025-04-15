Продажи владельца бренда Nivea выросли больше ожидавшегося

Квартальные продажи германской компании Beiersdorf, владеющей брендом Nivea, выросли на 3,6% и составили €2,69 млрд, что чуть выше ожиданий аналитиков LSEG. Продажи товаров под брендом Nivea выросли на 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Самым большим рынком для Beiersdorf остается Европа, где продажи выросли на 1,3% в годовом выражении и составили €1,2 млрд. Учитывая общие показатели, компания подтвердила прогнозы на весь финансовый год: рост продаж составит 4-6%, рентабельность по EBIT превысит 50%, что выше прошлогоднего показателя.

Комментируя инвесторам ситуацию с американскими пошлинами и их влиянием на показатели компании, глава Beiersdorf Винсент Варнери сообщил, что лишь часть производимой в Европе продукции будет затронута американскими пошлинами. 65% продукции Beiersdorf, которая поступает в США, производится за пределами США, преимущественно в Мексике, и защищена соглашениями о свободной торговле.

Руководство германской компании пока не принимало решения о расширении производства в самих США, поскольку это сложно сделать «в нестабильной ситуации».

Алена Миклашевская