Назначен заместитель министра экономического развития Челябинской области
Заместителем министра экономического развития Челябинской области станет Светлана Федорова. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 15 апреля. Документ опубликован на портале правовой информации.
Предыдущий заместитель Дмитрий Глухарев, занимавший этот пост в 2019-2024 годах, с 10 января текущего года стал руководить региональным министерством международного и межрегионального сотрудничества.
Вакантными остаются две должности первых заместителей министра экономического развития Челябинской области. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2025 года первый заместитель главы минэкономразвития Елена Раевская ушла в отставку. В настоящий момент ведомством руководит Марина Клочкова.