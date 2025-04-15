В Армавирском ТЦ потушили пожар площадью 60 «квадратов»

Спасатели потушили пожар площадью 60 кв. м в торговом центре Majestic в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, о возгорании на ул. Кирова стало известно днем 15 апреля. Изначально пламя охватило бывшие в употреблении вещи, сложенные в одном из помещений ТЦ.

Спасатели ликвидировали огонь в 12:35 по мск. В тушении пожара участвовали 12 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

Анна Гречко