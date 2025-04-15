В Челябинске скончался бывший директор ЧМК

На 68-м году жизни скончался бывший управляющий директор ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») Анатолий Щетинин, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Анатолия Щетинина.

«Анатолий Петрович внес большой вклад в развитие промышленности на Южном Урале, многие годы проработал в отрасли и на Челябинском металлургическом комбинате, несколько лет успешно возглавлял его. В сердцах всех, кто знал Анатолия Петровича Щетинина, навсегда останется светлая память об этом искренне преданном делу человеке, настоящем профессионале, талантливом руководителе, надежном друге и товарище»,— прокомментировал Алексей Текслер

Анатолий Щетинин работал управляющим директором ПАО «ЧМК» с 2016-го по 2023 год. До этого он в разные годы занимал руководящие должности в четырех компаниях, входящих в группу «Мечел», а также в ООО «ЕвразХолдинг» и ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила».