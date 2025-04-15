Генпрокуратуры РФ и ОАЭ создадут рабочую группу по противодействию преступности

Генеральные прокуроры России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Игорь Краснов и Хамад Саиф Аль-Шамси подписали меморандум о создании рабочей группы двух стран по противодействию преступности и защите прав граждан.

«Сегодня в качестве очередного практического шага к реализации меморандума о взаимопонимании между нашими ведомствами мы подписываем документ о создании рабочей группы по противодействию преступности и защите прав граждан наших государств»,— сообщил Игорь Краснов (цитата по ТАСС).

Генеральный прокурор РФ выразил уверенность в том, что деятельность рабочей группы укрепит сотрудничество двух стран и повысит эффективность борьбы с трансграничной преступностью за счет консолидации усилий и опыта Москвы и Абу-Даби.

Рабочая группа займется укреплением «верховенства права в обоих государствах, повышением эффективности противодействия преступным проявлениям», говорится в меморандуме. Предполагается, что стороны будут проводить обсуждения практических вопросов и конкретных проблем в сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, киберпреступлениями, преступным использованием криптовалют, отмыванием доходов, а также изъятие и возврат активов в страны происхождения.

Подробнее об отношениях РФ со странами Персидского залива — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая