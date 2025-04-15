Суд на Кубани признал законным штраф 19,1 млн рулей участнику картеля

Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность постановления регионального управления ФАС о наложении административного штрафа в размере 19,1 млн руб. на ООО «Кубаньгрузсервис». Решение антимонопольного органа, вынесенное в декабре 2023 года, касалось выявленного факта заключения картельного соглашения между участниками электронных аукционов на перевозку организованных детских групп, сообщает пресс-служба УФАС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, нарушение антимонопольного законодательства было допущено в действиях двух индивидуальных предпринимателей, а также компаний «Кубаньгрузсервис» и «Спецтрансавто». По итогам рассмотрения дела все фигуранты были привлечены к административной ответственности. Общая сумма назначенных штрафов составила более 24,3 млн руб.

ООО «Кубаньгрузсервис», не согласившись с выводами ведомства, оспорило постановление в судебном порядке, однако заявленные требования были отклонены, а санкция признана обоснованной.

Вячеслав Рыжков