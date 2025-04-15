После рейда в Нижегородской области из России выдворят 38 мигрантов

В конце марта полицейские провели в Нижегородской области рейды по пресечению нелегальной миграции. По результатам проверки из России выдворят 38 иностранцев, им запретят въезд в страну, сообщили в региональном ГУ МВД.

За три дня правоохранители проверили 674 объекта, где могли жить и работать мигранты. Составлено 336 административных протоколов, большинство из них — за нарушение режима пребывания в России (123) и нарушение правил въезда в страну (80).

Елена Ковалева