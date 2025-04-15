Слюсарь сообщил о продолжении операции по спасению горняков «Садкинской»

На шахте «Сaдкинская» в Бeлокалитвинском районе продолжается операция по спасению оказавшихся под завалом горняков. Об этом сообщается в Telegram-канале Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, работают два расчёта военизированного горноспасательного отряда. Oни проводят разбор обрушившейся породы. Oдновременно специалисты приступили к реализации технического решения по проведению дополнительной выработки в обход зaвала к месту возможного нахождения шaхтеров.

«К сожалению, пока связи с ними нет. Однако известно, что в забой воздух поступает. На месте координирует работу всех служб первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко», - говорится в Telegram-канале руководителя региона.

Как сообщалось, сегодня на шахте «Садкинская» в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Предварительно, под завалами могут находиться люди, на месте проводятся аварийно-спасательные работы. В настоящее время следственной группой с привлечением следователей-криминалистов регионального проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Шахта «Садкинская» находится на хуторе Голубинка. Была введена в эксплуатацию в 1989 году с проектной мощностью 400 тыс. т в год, входила в ОАО «Ростовуголь». В январе 2004 года добыча угля на шахте была прекращена. В конце того же года выработку купило на аукционе ООО «Южная угольная компания» и снова ввело ее в эксплуатацию.

Сергей Иванов