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Антон Чистяков назначен спортивным директором футбольного клуба «Акрон»

Антон Чистяков сменил Арама Задояна на должности нового спортивного директора ФК «Акрон». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Функционер восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодежного футбола Европейской клубной ассоциации. После этого менеджер занимал должность спортивного директора в столичном «Спартаке» и в нижегородском «Пари НН».

«Акрон» в текущем сезоне дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Коллектив из Самарской области после 24-го тура занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Андрей Сазонов

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