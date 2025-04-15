Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль убийство отца 15-летней дочерью

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с убийством 15-летней девочкой своего отца. По словам госпожи Ярославской, семья на учете не состояла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ярославская

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ольга Ярославская

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ранее никаких сигналов о неблагополучии не поступало. Девочка, о которой идет речь, характеризуется положительно как со стороны образовательной организации, так и со стороны окружения»,— написала госпожа Ярославская в Telegram-канале.

Следственный комитет России (СКР) сообщил об обнаружении в квартире на юго-западе Москвы тела мужчины с ножевыми ранениями сегодня, 15 апреля, днем. По версии следствия, утром в квартире произошел конфликт: мужчина заставлял свою старшую дочь оформить кредит, но она отказывалась. Он взял нож и ранил девушку в руку. В это время младшая дочь ударила его ножом в шею. Мужчина умер от потери крови. В сообщении СКР отмечается, что отец девушек «злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие». Сейчас следователи допрашивают девушек. Орудие убийства изъято.

По данным Telegram-канала Shot, утром отец — 41-летний Роман — начал «орать на старшую дочь из-за того, что та не выключила телевизор и собиралась уйти на пары в колледж». Затем он «припомнил ей» отказ взять в кредит 1,4 млн руб. Канал пишет, что Роман задолжал приставам 32 тыс. руб., из-за чего банки отказывали ему в оформлении нового кредита.

Полина Мотызлевская